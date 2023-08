Exposições: A “wonderland” de Ruy Leitão, uma obra abruptamente interrompida

São conhecidas as condições trágicas em que o então jovem artista Ruy Leitão (1949-1976) desapareceu, embora não exatamente as motivações. A sua vida breve e esse enigma biográfico têm contribuído para descentrar a natureza da atenção dada à sua obra e, consequentemente, para lhe limitar o alcance.

A verdade é que, em muito poucos anos, Leitão produziu um corpo de trabalho muito significativo cuja natureza nada indicia o seu desfecho. Solar, alegre (como tão bem o deteta Hélder Macedo no texto que acompanha esta exposição) e simultaneamente íntima, despretensiosa, quase infantil, mas prenhe de vitalidade, assim a podemos definir ao visitar esta que é a segunda grande reunião do que produziu (a Gulbenkian dedicou-lhe uma mostra mais pequena em 1985), construída a partir da coleção Manuel de Brito e incluindo já as doações feitas por Hélder Macedo.