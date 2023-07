Exposições: o ritmo de Ana Cardoso no MAAT e no mundo

A viver em Nova Iorque e com um percurso consolidado no circuito internacional, Ana Cardoso vem praticando uma pintura que permanentemente recoloca a questão da validade da abstração, gerando para ela um caminho que passa pela imaginação do formato (com um gosto pela shaped canvas) e a traz com frequência para o campo da chamada pintura expandida ou pintura instalada nas quais também os materiais contam (telas tingidas manualmente, às vezes não pintadas e outras, industriais pintadas manualmente) numa certa relação de tangibilidade com o mundo e de diálogo com práticas como o têxtil e as suas transparências possíveis. Em todo o caso, a mostra “Leaky Abstraction” é um caso feliz e ritmado.

