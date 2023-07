Exposições: António Júlio Alves mostra em Serralves imagens para ver com o corpo

Quando pensamos em febre, pensamos num estado do corpo que não se limita a um mal-estar, mas que sugere igualmente uma alteração da perceção (pense-se nos delírios associados às temperaturas altas). Convém levar isso em conta quando se visita a exposição de António Júlio Duarte em Serralves que leva esse nome. Na sala superior do museu, sob uma luz amarelada e doentia mostram-se cinco dezenas de fotografias de diferentes formatos alinhadas num friso tão apertado que quase sugere que cada imagem se vai entornar na seguinte. Os olhos de cada observador seguem as imagens que se associam numa propositada errância, entre o íntimo e o partilhável; entre o estranho e o reconhecível, onde cabe a abjeção, o desejo, a violência e a ternura, como se correspondessem a uma estrutura do mundo oblíqua, sobressaltada e sem chave disponível.

Tão importante na fotografia de António Júlio Duarte é o que ela transporta como o que oculta, o que escolhe mostrar no interior de um círculo de intimidade ou de uma qualquer investida sobre uma região específica da vida. Por isso, igualmente, a sequência, ou seja os silêncios, as incomunicabilidades e as ligações que as imagens estabelecem umas com as outras quando são alinhadas sobre uma linha imaginária na parede nos levam sempre a um nó de perguntas que permanecem sempre latentes: de onde vem esta imagem; que lugar é aquele; que valor têm aqueles objetos; quem são aquelas pessoas; mas talvez faça mais sentido perguntar: onde vão estas imagens quando encontram as imagens seguintes?