Casa da Ásia abre em novembro, depois de seis anos de espera

As salas do edifício Portugal da Gama, um prédio do século XVII no Largo de São Roque, são pequenas. Não há corredores, uma segue-se à outra, num total de 24 e serão o abrigo definitivo da Casa da Ásia, futuro novo museu da capital. O chão é de madeira clara, as paredes foram pintadas de um cinzento sóbrio, nas janelas, estores translúcidos deixam passar a luz e as imagens de uma Lisboa de outros tempos, matizada por novos habitantes e novos hábitos. As vitrines de metal, feitas à medida pelo designer Filipe Alarcão, ainda estão vazias. Pelo menos desde 2019 que cerca de quatro centenas de peças de arte asiática de Francisco Capelo esperam para sair de armazéns e da casa do colecionador para serem exibidas no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.