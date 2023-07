Exposições: Maria José Oliveira numa descida às raízes do ser

Olhar o corpo, vê-lo, procurar conhecê-lo peça a peça, ou melhor, fragmento a fragmento, e depois vivê-lo a partir de dentro, os trabalhos confrontados de uma muito jovem pretendente a artista, Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), e de uma artista bem experiente, Maria José Oliveira (n. 1943), juntam-se num espaço comum sem confronto, mas “sem, propriamente estabelecerem um diálogo” (João Pinharanda, curador em texto de apresentação).

Os desenhos da jovem Maria Helena, então com 19 anos, são resultado da frequência das aulas do professor de anatomia Henrique de Vilhena na Faculdade de Medicina e fizeram parte da formação da artista em Portugal, antes da partida para Paris em 1928. Especialmente significativo é o facto de estes desenhos terem sido conservados, o que é raro em relação aos documentos sobre a sua prática artística anterior à partida para França. Estes fragmentos de corpos e estruturas ósseas foram registados com a minúcia e rigor que Mestre Vilhena não deixaria de exigir e teriam despertado uma contida emoção na jovem artista, muito embora nada tenham que ver formalmente com a evolução ulterior do seu trabalho na síntese e depois na dissolução das formas e das figuras.