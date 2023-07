Exposições: Com Cosima von Bonin é tudo muito divertido, mas não é puro entretenimento

Cosima von Bonin (1962) é uma artista alemã cujas obras mais conhecidas agregam referências ao mundo animal que ela evoca com frequente uso do têxtil e do peluche como aconteceu recentemente na Bienal de Veneza. Na verdade, Cosima opera no campo alargado da cultura visual onde tomam lugar tanto as mais massificadas das referências, como o que sobra de uma cultura erudita outrora recolhida no seu elitismo transgressor (a abstração histórica e as suas cíclicas reiterações) ou a utilização de práticas artesanais como a tecelagem, fatores que ela mistura com uma jovialidade que camufla projeções contraditórias de docilidade, ansiedade ou mesmo violência.

