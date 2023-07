Alexander Calder e Joan Miró: uma conversa infinita em Serralves

Cinco anos e um oceano demarcam as origens bem distintas do surrealista catalão Joan Miró (1893-1983) e do escultor americano Alexander Calder (1898-1976), mas a Paris dos anos 20 e a arte moderna haveriam de propiciar um encontro que resultou numa amizade longa e calorosa e numa camaradagem artística feita de mútua admiração e afinidades estéticas. A revisitação conjunta de parte das obras destes dois artistas maiores do século XX é um dos pratos fortes da programação de Serralves para este verão. Na verdade, o museu portuense apresenta duas exposições distintas, mas complementares: uma dedicada exclusivamente a Calder e a outra às produtivas relações que os dois artistas estabeleceram entre si ao longo de cinco décadas. Comissariada por Philippe Vergne, “Alexander Calder: Uma Linha de Equilíbrio” é uma mostra inteiramente dedicada a Calder, organizada por Serralves em colaboração com o Centro Georges Pompidou, que ocupa o primeiro piso da Casa de Serralves com alguma da sua produção escultórica realizada durante os anos em que viveu em Paris (1926-1933). A estas peças juntam-se alguns dos seus mobiles dos anos 40 e quatro esculturas monumentais que se espalham entre a alameda da Casa e o Parque de Serralves.

Uma das salas preenche-se com as pequenas esculturas dos anos 20 delicadamente realizadas em arame que desenham rostos e figuras femininas ou de dança aparentadas às que criou para o circo em miniatura que desenvolveu entre 1926 e 1931 e que manipulava de modo verdadeiramente performativo, para fascínio de Miró e outros modernos, como Cocteau, Leger ou Man Ray. O contexto é ainda figurativo, mas os jogos de profundidade quase hologramáticos emprestam às peças uma inusitada estranheza e uma vontade de desenhar no espaço que Calder maturaria posteriormente num contexto mais abstrato, nos seus mobiles. E são estes que ocupam a grande sala do rés do chão. Ali estão, dependurados, os maiores, ondulando à mínima movimentação de ar como ramadas coloridas que apresentam configurações sempre distintas de acordo com os diferentes ângulos em que os olhamos, ou expostos em mesas, os mais pequenos, como música etérea no espaço que tende a dissolver as tradicionais fronteiras entre a composição pictórica e a configuração escultórica.

Rui Duarte Silva

Contaminados pela escultura segmentada de Julio González e pelos jogos de signos em rede do próprio Miró, eles configuram relações complexas que ora se retraem ora se expandem em formas irregulares ou repetidas, como plantas que crescem à exposição solar ou cénicas estruturas de um teatro disseminado e hierarquizado (veja-se a “Constelação”, de 1943). Como diz o próprio Calder em 1932, citado por Messeri no catálogo, “os diferentes objetos do universo podem ser constantes, por vezes, mas as suas relações recíprocas variam sempre”. Algumas obras aqui deixam ver vários e complexos processos de transição que dizem respeito ao enfrentamento de problemas plásticos semelhantes postos em disciplinas artísticas distintas (no desenho, na gravura e na escultura) como na sugestão do movimento buscada nas gravuras e técnicas mistas sobre papel (“White Spiral”, de 1933, é um bom exemplo); a exploração da questão do equilíbrio num contexto já tridimensionalizado que se observa em “Requin et baleine”, uma escultura em madeira pintada de 1933; ou o lugar de indefinição entre pintura e escultura que (à semelhança dos contrarrelevos de Tatlin) uma obra como “Yellow Panel” (1936) materializa.

Com os seus ‘mobiles’, estruturas cujas secções oscilam ao sabor do vento ou do toque, Alexander Calder foi um dos primeiros artistas a contemplar o movimento real na escultura, abrindo caminho à arte cinética

A confluência destas condições torna-se mais enfática nas obras monumentais instaladas no Jardim. Ali bem perto da Casa está “Horizontal”, uma obra de 1974 cujo rumor arbóreo dialoga com o contexto verdejante que envolve a Casa, com as suas “pétalas” gigantes coloridas e oscilantes. Junto a elas, dois stabiles, peças estáticas que por vezes aludem também ao movimento: “As Três Asas”, de 1963, lembra um surreal pássaro negro prestes a levantar voo. A seu lado, “Guilhotina para Oito” (1963) exibe, ameaçadora, as suas formas recortadas, enquanto “Barbatana” sugere uma animalidade difusa. À semelhança de outros artistas do seu tempo, como Piet Mondrian, mas sem a sua ortodoxia, em todas elas, Calder parece querer dissolver a potencialidade do signo (vegetal, animal, objetual), tão explorada por Miró, na música imanente que está sempre aquém ou além do observável. Organizada por Serralves e a Fundació Joan Miró de Barcelona, com curadoria de Robert Lubar Messeri, “Joan Miró/Alexander Calder: Espaço em Movimento” junta algumas das obras pertencentes à coleção do Estado português em depósito em Serralves (o lote BPN que tanta polémica gerou) com trabalhos dos dois artistas que vieram de Barcelona, um tipo de articulação institucional que pode dar sentido à permanência das obras de Miró no Porto.

Rui Duarte Silva

Na verdade, é uma mostra muito bem montada, que aproxima paulatinamente o trabalho de Miró com o do seu amigo “Sandy”. Associando as obras por proximidades estruturais, morfológicas, cromáticas, ou sínicas que se resolvem diferentemente na linguagem sempre transformada de cada um, ela dá testemunha de um diálogo permanente entre os dois artistas que a intensa atividade epistolar também atesta. Embora possuam obras com características distintas e diferentes impactos na arte do século XX, os dois artistas partilham algumas características. A mais genérica delas é a vocação para a metamorfose que atravessa ambas as obras, sem que isso signifique um processo de perda de identidade, mas antes um contínuo de mudança que transporta ambos num movimento entre fases criativas. Depois há características específicas que os aproximam: o sentido rítmico, as relações entre espaço e tempo — virtual na superfície das telas do surrealista, literal com Calder —, reconhecível no movimento que anima simultaneamente as constelações de entidades orgânicas ou biomórficas que popularizaram a pintura surrealista do catalão e os mobiles de Calder com os seus pesos e contrapesos de formas e de cores que são desenho em movimento no espaço.

Rui Duarte Silva

Amigos para sempre