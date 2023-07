Pintura de Domingos Sequeira adquirida por museu em Paris

Um aneurisma cerebral rompeu-se seis dias antes do último Natal, matando aos 66 anos Ger Luijten, o então diretor da Fondation Custodia, especializada em desenhos dos Países Baixos do século XVII e desenhos europeus do XIX e um importante abrigo das artes, próximo do célebre Museu D'Orsay.

Luijten foi curador de gravuras e desenhos do Museu Bojmans Van Beuningen, em Roterdão, e diretor do Gabinete de Artes Gráficas do Rijksmuseum, em Amsterdão, antes de chegar em 2010 à Fondation Custodia, onde ficou conhecido pelo seu bom gosto.

A sua última compra para o museu que dirigia foi um estudo de 1828 de uma idosa a rezar, do pintor português Domingos Sequeira (1768-1837). “Ele disse-me na altura que queria adquirir mais obras daquele período”, avançou ao Expresso Phlippe Mendes, galerista luso-francês que efetuou a venda. O valor final de venda não pode ser revelado, explicou, mas terá rondado algumas dezenas de milhares de euros.

Consideradas extremamente raras, as obras deste artista são alvo de grande procura. O Louvre tem um esboço e três desenhos, comprados há cerca de quinze anos, segundo “La Tribune de l'art”. O Museu Louis-Philippe no Château d'Eu tem “O Milagre de Ourique” e há um desenho no Metropolitan Museum. O Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) comprou “A Adoração dos Magos”, com o apoio da população, por cerca de 600 mil euros, em 2016. E, em maio de 2021, comprou o “Estudo para a Morte de Camões”, de 1824, um desenho a carvão e giz sobre papel.