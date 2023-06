CCB aplica-se na recuperação de públicos: Patti Smith vem do Pompidou para o MAC e Belém Soundcheck regressa em 2024

As atenções estão voltadas para a abertura de portas a 28 de outubro do MAC/CCB, mas a nova programação do centro cultural espalha-se muito para além da arte contemporânea. Um estudo junto dos visitantes mostrou a força do edifício cavaquista e é no regresso destes utilizadores, depois do esvaziamento causado pela pandemia e pela guerra, que está focadas toda a atenção.

A apresentação da nova programação do CCB foi montada como uma performance, cabendo o papel de mestre de cerimónias ao jornalista Luís Osório, que foi orientando as declarações dos vários responsáveis, provocando, comentando e introduzindo os temas. O primeiro a ser chamado foi o presidente do conselho de administração Elísio Summaviele, que resumiu o momento atual como “um tempo de regresso”.