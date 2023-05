Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza de arquitetura já teve mais de 2.500 visitantes

O Pavilhão de Portugal -- que nesta edição volta a instalar-se no Pallazzo Franchetti, situado na margem do Grande Canal de Veneza - acolhe o projeto "Fertile Futures", com curadoria de Andreia Garcia e curadoria adjunta de Ana Neiva e Diogo Aguiar, que assenta em sete casos do território português.

A DGArtes descreve que os visitantes são recebidos "com uma tina de água com 14 metros, a partir da qual se descobrem as sete salas onde cada equipa de projeto, convidada pelos curadores, trabalhou um espaço centrado em sete hidrogeografias distintas".

"Os jovens arquitetos de cada uma destas equipas, em colaboração com especialistas de outras disciplinas, focaram-se nos recursos hídricos em Portugal fortemente impactados pela intervenção humana e seus efeitos e apresentam, nas suas instalações, perguntas que permitem pensar o futuro", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Para cada uma das equipas das sete hidrogeografias abordadas no projeto foi convidado um ateliê de arquitetura e um especialista de outra área disciplinar: a Bacia do Tâmega, (equipa ateliê Space Transcribers e o geógrafo Álvaro Domingues), o Douro Internacional (arquiteta Dulcineia Santos e o engenheiro civil João Pedro Matos Fernandes), o Médio Tejo (arquiteta Guida Marques e a engenheira do Ambiente Érica Castanheira), a Albufeira do Alqueva (ateliê Pedrez Studio e a arquiteta paisagista Aurora Carapinha), o Rio Mira (Corpo Atelier e a antropóloga Eglantina Monteiro), a lagoa das Sete Cidades, na Ilha de São Miguel, Açores (Ilhéu Atelier de arquitetura e o geógrafo João Mora Porteiro), e as Ribeiras Madeirenses (Ponto Atelier e Ana Salgueiro Rodrigues).