Livros: “O Mar e a Civilização”, navegar foi preciso

Há muitas formas de contar a História, e cada uma delas fornece explicações próprias para a evolução da sociedade humana. A história marítima, tradicionalmente encarada como uma área que se ocupa de navios, técnicas de navegação, rotas, viagens, etc., é tomada neste livro como a perspetiva a partir da qual se lê toda a história mundial. Em tempos, conforme nota o autor, isso não teria parecido estranho. Mas numa época em que as grandes viagens já não se fazem por barco (a indústria dos cruzeiros, embora se tenha democratizado, não transporta mais do que uma pequena percentagem dos viajantes) e o comércio internacional, embora continue a ser largamente realizado por essa via, passa mais ou menos despercebido, é fácil ignorar a importância do mar. No entanto, ele foi decisivo, tanto no povoamento do globo — há vastas zonas onde os primeiros habitantes humanos chegaram por via marítima — como na expansão do comércio e das religiões e no estabelecimento de impérios, com a dizimação de populações através da doença e da guerra.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.