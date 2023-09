“A biblioteca não é só um lugar onde há livros e computadores”: para lá dos livros, a nova vida das bibliotecas

Em pleno século XXI, sair de casa para consultar informação parece um conceito ultrapassado. Mas mesmo quando todo o conhecimento parece estar disponível à distância de um clique, a biblioteca pública continua a ser uma instituição incontornável das nossas sociedades.

“A biblioteca não é só um lugar onde há livros e computadores. É um lugar de igualdade e de acesso gratuito às coisas. Esta gratuidade do serviço público é muito importante no sentido de dar igualdade de oportunidades a todos”, defende o bibliotecário Nuno Miguel Bentes.

“Hoje, com todas as redes sociais, com os telemóveis, com tudo, é difícil descobrir o prazer da leitura”, lamenta. Continuam a haver leitores fiéis e o romance ainda é o género mais procurado. No entanto, se na Municipal Abade Correia da Serra (em Serpa), onde Nuno Miguel Bentes trabalha há 16 anos, chegou a ser normal realizar 500 a 600 empréstimos por mês, atualmente este número estabilizou nos 250.

“Ao mesmo tempo, as bibliotecas continuam a ser visitadas por outras razões.” E isto, garante, tem a ver com a capacidade de “dar resposta às necessidades das pessoas”. Um pouco por todo o país, a biblioteca transformou-se numa instituição cultural mais abrangente. Promovem-se clubes de leitura, workshops para todas as idades, exposições, concursos e muitos outros eventos.