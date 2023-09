Livros: Rimbaud e a dor de viver

Chega-nos agora às mãos “Iluminações”, de Arthur Rimbaud, terceiro e último volume da trilogia publicada pela Guerra e Paz sobre a letal relação amorosa entre Rimbaud e Paul Verlaine. Este acontecimento literário, que juntou na coleção Livros Negros “Uma Temporada no Inferno”, de Arthur Rimbaud, e “Romanças sem Palavras” de Paul Verlaine, é um ótimo pretexto para se conhecer (ou para se regressar) à obra de um dos mais atormentados e geniais poetas franceses do último quartel do século XIX. Todos os volumes, de edição bilingue francês/português, cuidadosamente traduzidos por João Moita, são apresentados por Manuel S. Fonseca, responsável pela editora, em três magníficos textos de reflexão e apresentação biográfica dos poetas.

Não deixa de ser espantoso observar que a prosa poética de Rimbaud, realizada entre os seus 15 e 20 anos, foi suficientemente inaugural, inquietante e livre para ainda hoje ser referência no panteão dos consagrados. Se a época foi prolífera em criações e deambulações em redor do sentimento de mal de vivre, seguramente foi Rimbaud um dos que melhor o corporizou, levando ao limite da sua breve existência essa intensa atração pela dor de existir.