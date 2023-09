Livros: Anna Politkovskaya lutou contra o amor poupadinho

O jornalismo não tem falta de heróis assassinados, em especial desde que o autoritarismo populista começou a regressar no mundo após o breve período a seguir à Guerra Fria em que se julgou que a marcha da democracia era imparável. A maioria dos mártires raramente adquire fama universal. Uma exceção, das mais notáveis, é Anna Politkovskaya, a jornalista russa que se notabilizou pela sua cobertura da segunda guerra da Chechénia, procurando ouvir os dois lados e denunciando atrocidades de onde quer que viessem. Quando, em 2006, Politkovskaya foi abatida a tiro à porta do seu apartamento em Moscovo, já tinha sido presa, envenenada, sujeita a uma execução simulada e alvo de dezenas de ameaças. Não se pode dizer que o crime tenha sido uma surpresa, e o facto de ter acontecido no aniversário de Vladimir Putin, 7 de outubro, fez com que adquirisse um inegável sabor a prenda.

