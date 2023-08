Livros: “Retrato do Artista Quando Jovem”, a liberdade de James Joyce

Joyce não é compreensível sem o catolicismo, mas como compreendia Joyce o catolicismo? “Retrato do Artista Quando Jovem”, iniciado em Dublin em 1904, concluído em Trieste em 1914, e publicado em 1916, não se confunde com o classicismo empático de “Gente de Dublin” (1914) nem com o hermetismo aventuroso de “Ulisses” (1922). Ficção autobiográfica baseada nos anos em que James Joyce estudou numa universidade jesuíta, tem como protagonista o jovem Stephen Dedalus, que reaparecerá como um moderno Telémaco em “Ulisses”. O livro alterna cenas de conjunto de grande vivacidade (tios patuscos, discussões intelectuais e políticas, deambulações urbanas, sonhos, alucinações, humor grosseiro, galhofa) e meditações do autoconsciente mas desanimado Dedalus, bom aluno, altivo, entediado, incerto. O melhor do romance é esse choque entre tumulto e quietude. Para o tumulto contam todas as ferramentas que Joyce já usava, trocadilhos, onomatopeias, corruptelas, canções, estribilhos, latim de lei e latinório. Da quietude, ou da interioridade, fazem parte o auto-exame, as dúvidas de fé, o desejo e a idealização das raparigas, a vocação artística.

