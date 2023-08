Feira do Livro do Porto começa esta sexta-feira: mesmo com a crise, expectativas dos livreiros “são sempre altas para o Porto”

“As expectativas são sempre altas para o Porto”, antecipa Duarte Pereira, da Livraria Snob, uma das presenças habituais na Feira. “Na realidade, nas feiras, nós não temos notado esse decréscimo. Aliás, com a pandemia, aquilo que aconteceu é que as vendas aumentaram”, explicou.

Entre os livreiros, editores e alfarrabistas nos preparativos, há confiança de que, este ano, a crise, a inflação e outras preocupações financeiras não vão ter impacto nas vendas, que devem manter-se em linha com as receitas conseguidas no ano passado.

Antes da abertura oficial de portas, a tranquilidade do Palácio Cristal foi substituída pelo ruído dos livros que, pouco a pouco, começam a povoar as prateleiras dos 130 balcões que quiseram marcar presença na Feira do Livro do Porto. O desfile dos livros na Invicta começa esta sexta-feira, nos Jardins do Palácio de Cristal, e vai até 10 de setembro.

A vida e obra do autor é ainda mote para a exposição de abertura da Feira, que tem como mote a amizade de Manuel António Pina e do historiador Germano Silva. A mostra explora as relações entre jornalismo, a história local e a visão de cidade.

Todos os anos, a Feira do Livro do Porto homenageia uma figura da cidade — ou com forte ligação à cidade Invicta. Depois de nomes como Ana Luísa Amaral, Agustina Bessa-Luís, Sophia de Mello Breyner Andresen ou José Mário Branco, entre os homenageados dos últimos anos com a atribuição de uma tília nos Jardins do Palácio de Cristal, este ano celebra-se o escritor e jornalista Manuel António Pina, falecido em 2012.

Do lado dos alfarrabistas, um dos pontos fortes da Feira do Livro do Porto, nem todos estão otimistas. Algumas portas ao lado, Isabel Costa, do Alfarrabista.eu, admite estar receosa com a edição deste ano, por conta das preocupações e encargos financeiros acrescidos que a maioria dos portugueses se confrontou este ano. Ainda assim, para a feira, trouxe também raridades, que podem atingir os 600 euros.

Fernando Pais Moreira, proprietário do alfarrabista Angels Formula, também não espera que 2023 traga surpresas. Com um preço médio de cinco euros por livro, a sua banca, garante, costuma ter sempre procura, precisamente porque fica mais em conta que adquirir um livro novo. Há livros para todos os gostos, diz, e de várias épocas, assim tal como os clientes.

Neste contexto, este ano, Duarte Pereira trouxe uma seleção de livros em inglês e ucraniano, procurando responder a novos públicos. Também para Cátia Monteiro, da livraria portuense Flâneur, a expectativa é a de manter as vendas em linhas com os últimos anos, que “têm corrido muito bem”.

Na música, destacam-se os dois espetáculos que arrancam e terminam a Feira: Mafalda Veiga abre a Feira do Livro com um concerto esta sexta-feira, pelas 19h; o fecho fica a cargo de de A Garota Não, a 10 de setembro. A programação completa está aqui .

A programação da Feira do Livro do Porto, a par com as edições anteriores, inclui muito para lá dos livros. Além da mostra de 108 editoras, livreiros e alfarrabistas, distribuídos por 130 pavilhões, a Avenida das Tílias e espaços circundantes recebem mais de 110 atividades, entre conversas, concertos, sessões de cinema ou atividades infantojuvenis.

A exposição conta ainda com filmes documentais de Joana Bastos Rodrigues, Pedro Macedo e Alberto Serra sobre os dois escritores. Fica presente até 12 de janeiro de 2024, no Gabinete Gráfico da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

O acervo fotográfico de Lucília Monteiro e a coleção de livros e periódicos das Bibliotecas do Porto, em parceria com recolhas do Jornal de Notícias e Diário de Notícias, acompanham o diálogo expositivo, onde os artistas Vítor Israel e Agostinho Santos participam com trabalhos plásticos.

Explorando as relações entre os dois universos e uma visão de cidade, “Pina Germano” permite ainda explorar a relação do poeta com a cidade do Porto, que influenciou o poeta e sua obra.

A Feira do Livro do Porto regressa este ano com pavilhões renovados (num investimento de cerca de 650 mil euros), mas no espaço “de sempre” — pelo menos assim é desde 2014, ano em que o evento se transformou após o desentendimento da Câmara Municipal do Porto (CMP) com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que até aí, à semelhança do congénere lisboeta, organizava-o também no Porto.

Devido a esses constrangimentos, a maioria das grandes editoras portuguesas não está presente com stands próprios no espaço da feira, organizada pela própria CMP, fazendo-o através de negócios representantes que vendem os títulos.

Na edição de 2022, que aconteceu ao mesmo tempo que a Feira do Livro de Lisboa, foram registados mais de 155 mil visitantes: um “sucesso comercial”, referia a organização. No ano passado foram homenageados os escritores Ana Luísa Amaral e Manuel Gusmão e houve atenção especial à literatura brasileira, para assinalar os 200 anos da independência do país.