Livros: “Cartas Inglesas”, a estranheza de Eça na BD de Francisco Sousa Lobo

A obra de Francisco Sousa Lobo tem-se repartido entre livros, publicações coletivas, edições de pequena tiragem, com cada novo elemento a integrar um fôlego maior. Por isso se justifica plenamente a utilização da palavra “obra”, não como lista, mas como a assunção de um impulso comum que indaga, construindo um universo complexo e coeso que é comum a todos os títulos. “Cartas Inglesas” reúne 14 ensaios cuja criação se divide entre Londres, onde o autor vive, e Tormes, sede da Fundação Eça de Queirós, onde esteve em residência literária, aí convocando as queirosianas “Cartas de Inglaterra” com as quais este livro dialoga. Eça refletiu sobre a condição de estrangeiro e a sua correlação com o que é estranho, identificando particularidades inglesas que estavam longe da sua mundividência.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.