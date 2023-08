Livros: Para Fernando Guimarães, a morte é como uma encosta suave

Fernando Guimarães é o decano dos poetas portugueses. Nascido em 1928, estreou-se em 1956 e publicou duas dezenas de colectâneas, pelas quais recebeu os prémios mais significativos. Seguindo-se a um volume com a poesia reunida, “Lugar da Palavra” (2019), “Das Mesmas Fontes” surge em grande medida como um in memoriam a Maria de Lourdes Guimarães (1933-2021), sua mulher, também ela poeta e tradutora do cânone anglo-americano.

