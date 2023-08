Livros: Nove fábulas fantásticas de Margaret Atwood sobre o envelhecimento

O livro reúne nove contos que nada ficam a dever aos grandes romances de Atwood. O grotesco e o humano entrelaçam-se em fábulas magistrais que, entre o mundano e o fantástico, exploram as facetas, ora absurdas ora perversas, do ser humano. A fábula ganha contornos negros, pois, não obstante os elementos fantásticos — criaturas possuídas, vampiros, noivos mumificados, espíritos, pequenos seres —, é a natureza humana que nos transporta ao horror: não faltam aqui assassinas cuja beleza ou normalidade são mera camuflagem. Atravessa esta antologia uma forte ironia e uma reflexão sobre a complexidade da natureza humana, sobretudo na relação com o outro.

