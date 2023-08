Livros: A coragem e o desassombro de Anabela Mota Ribeiro, ao primeiro romance

Sabendo-se que Anabela Mota Ribeiro, a par do trabalho como jornalista cultural, vem estudando há muitos anos a obra do escritor brasileiro Machado de Assis (tema da sua tese de mestrado, “A Flor Amarela”, publicada em 2017 pela Quetzal, e de uma tese de doutoramento ainda em curso), não espanta que o seu primeiro romance esteja impregnado de referências machadianas. As vénias começam logo no capítulo inicial: uma ‘Advertência’ que espelha o início do romance “Esaú e Jacó” (1904). Tanto num livro como no outro, alguém morre na primeira frase, e quem lhe sobrevive encontra na sua secretária um conjunto de cadernos manuscritos, um legado de palavras. Em “O Quarto do Bebé”, a descoberta é feita pela filha de um psicanalista. Embora consciente do horror que o pai tinha à “devassa”, não resiste a ler a “narrativa estranha” de uma das pacientes, Ester do Rio Arco. Trata-se de um diário caótico, “matéria em bruto, de formato irregular”, a que Ester deu o título “Fala Orgânica”.

Esse diário constitui o corpo do romance e nele se parte de factos biográficos da autora real do livro, vividos durante o difícil processo de luta contra um cancro na mama, seguido de uma menopausa induzida e extração do aparelho reprodutor: útero, ovários e trompas. Durante cerca de um ano, de setembro de 2019 a outubro de 2020, Anabela Mota Ribeiro enfrentou a ameaça da morte e a certeza da infertilidade, abalos sísmicos que demorou a processar e cuja catarse, feita num registo de impiedosa franqueza, é a raiz e o substrato de “O Quarto do Bebé”. Estamos, evidentemente, no domínio da autoficção, mas uma autoficção consciente dos artifícios da literatura. A realidade surge-nos sempre através de filtros sobrepostos (referências culturais, psicanálise, memórias íntimas, projeções oníricas) que esconjuram o risco da interpretação literal. As coisas que acontecem a Ester do Rio Arco podem ter acontecido a Anabela Mota Ribeiro, mas as duas mulheres não se confundem necessariamente, por muito que se projetem uma na outra.