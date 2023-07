Livros: D.H. Lawrence e os gatos bravos. Por Pedro Mexia

Esteta da classe operária, enfermiço e vitalista, puritano lúbrico, progressista protofascista, D. H. Lawrence é o mais contraditório dos modernistas anglo-americanos, como se nota nestas duas ficções óbvias e ambíguas, “O Raposo” (1923) e “Amor entre o Feno” (1930, mas escrito duas décadas antes).

Em “Amor entre o Feno” há dois irmãos camponeses que vivem numa quinta. Estamos na época das colheitas, e eles, sadios, activos, sentem-se em sintonia com a natureza. Mas são jovens tímidos, inexperientes, lascivos e secretamente inimigos, ainda que apenas por inveja ou competição, sendo que o irmão mais bonito e jovial quase é morto num acidente provocado pelo outro. Os campos, naquele Verão, vibram de sol e cor, e os irmãos vibram também. Eles e duas raparigas que eles conhecem, ardentes e ansiosas, uma nanny polaca, comparada a um gato-bravo (“eu muito certa”, diz ela, no seu linguajar de estrangeira), e a amargurada mulher de um vadio. Assistimos então a coreografias hesitantes ou prazerosas, às vezes explícitas (como uma cavalgada sem sela). Entre conversas, a medo, a natureza fala por todos: “Ao fundo da sebe, uma tília exalava um aroma que quase parecia uma voz.” Reunidos num telheiro, dois a dois, no meio do feno, numa noite de amor e chuvada, os quatro vêem o jogo de supremacia subsumido no “maravilhamento” erótico, que não é tanto uma plenitude, mas uma necessidade, como saciar a fome ou fugir do frio.