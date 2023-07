Livros: Richard Zimler na aldeia das almas bem presentes

A família Zarco nasceu em “O Último Cabalista de Lisboa”, que tem por epítome o pogrom de Lisboa de 1506, quando o povo se levantou, acusando os judeus da peste e da fome que grassava. O cabalista era Abraão, tio do protagonista, Berequias; depois, os Zarcos alastraram-se por várias obras, ao mesmo ritmo em que o apelido se extinguia (D. Afonso V atribuiu armas e o apelido Câmara de Lobos ao descobridor da Madeira, que substituiu Zarco por João Gonçalves da Câmara). Os Zarcos regressam, espelhando a perseguição e a intolerância ao não abandonar as raízes judaicas, mesmo em terras remotas (em “Goa ou o Guardião da Aurora”). Mesmo lateralmente, John Zarco Stewart reage aos seus dramas pessoais e à violência desencadeada pelas tropas de Napoleão, trocando um estrepitoso Porto pelas plantações do Sul dos Estados Unidos, e resgata a sua cultura milenar através da sabedoria e do carisma do seu amigo Meia Noite — vindo de um outro povo tão antigo quanto o seu — ao dar-lhe a verdadeira dimensão da inclemência (em “Meia Noite ou o Princípio do Mundo”).

Já o romance “A Sétima Porta” transporta-nos a Berlim durante o domínio de Hitler, quando um outro Isaac Zarco, herdeiro de Berequias (e de seis dos sete manuscritos do século XVI, o que completaria o ciclo do pogrom de Lisboa), se convence que é no sétimo que se encontra a chave da última porta. Por fim, o segredo que une Shelly a Benjamin Zarco, únicos da família a escapar ao Holocausto, é revelado pelo filho deste, 70 anos mais tarde, desenovelando os “fios invisíveis que tudo ligam” (em “Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco”). É a quatro anos de distância deste último livro que o autor dá por terminada a Parte I da saga dos Zarcos, que subintitula “A Floresta do Avesso”, seguido, seis meses mais tarde, da segunda parte, chamada “Aquilo Que Procuramos Está Sempre à Nossa Procura”.