Livros: Don DeLillo diz-nos que nada é mais forte do que a morte

“Ruído Branco” (1985), recentemente reeditado em português, coincidindo com a fracassada adaptação cinematográfica de Noah Baumbach, é um dos mais ambiciosos, um dos mais divertidos e um dos melhores romances de Don DeLillo. Ambicioso nos temas: nada menos do que o ‘capitalismo tardio’, a carreira universitária, os ‘estudos culturais’, o fascínio pelo nazismo, o pânico do contágio, a paranóia americana. Divertido pelas ideias ousadas, as sátiras macabras, as colagens absurdas: o paralelo biográfico entre Hitler e Elvis, a omnipresença do lixo, a intelectualização da trivialidade, a família como fonte de equívocos culturais, a somatização da tragédia, a euforia do fim do mundo, a inverosímil maturidade das crianças, uma miúda que diz “Toyota Celica” enquanto dorme.

