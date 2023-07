Livros: Celibatário ou não, eis a questão

Há uns 30 anos, um amigo que tinha deixado o seminário para se tornar, como ele dizia, “homem inteiro”, garantiu-me que a generalidade dos padres cumpriam a obrigação do celibato. As conclusões deste livro vão no sentido oposto. Boa parte dos padres tem uma vida sexual ativa, e da consequente hipocrisia resultam pesados efeitos psicológicos. O sociólogo Marco Marzano examina o assunto através de dezenas de entrevistas a padres, ex-padres e outros religiosos, bem como a pessoas que com eles se relacionaram, de idades e proveniências diversas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.