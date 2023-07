Milan Kundera (1929-2023): o escritor que lutou por se manter "fiel à essência do romance como arte, a ironia"

Uma prova da presença viva de um escritor é o facto de ser reeditado. Aos 94 anos, Milan Kundera continuava a ver os seus livros publicados no mundo todo. No remoto Portugal, acaba de sair “Um Ocidente Sequestrado – Ou a Tragédia da Europa Central”(D. Quixote, editora de grande parte da sua obra por cá), artigo dado à estampa em “Le Débat”, em 1983, e de seguida traduzido para várias línguas. Ali, ele indagava: “O que é a Europa para um húngaro, um checo ou um polaco? Desde o começo que estas nações pertenciam à parte da Europa enraizada na cristandade romana. Participaram em todas as fases da sua História. A palavra ‘Europa’ não representa para elas um fenómeno geográfico mas sim uma noção espiritual que é sinónimo da palavra ‘Ocidente’. No momento em que a Hungria já não seja Europa, isto é, Ocidente, ela será ejetada para fora do seu próprio destino, para fora da sua própria História: ela perderá a essência mesma da sua identidade.”