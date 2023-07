Escritor Mario Vargas Llosa internado com covid-19

O escritor peruano Mario Vargas Llosa está hospitalizado desde sábado, após ter sido diagnosticado com covid-19, informaram os filhos nesta segunda-feira.

“Tendo em vista o interesse dos media sobre o estado de saúde do nosso pai, tornamos público que está hospitalizado desde sábado após ter sido diagnosticado com covid-19”, indicam Álvaro, Gonzalo e Morgana.

“Está a ser tratado por excelentes profissionais e está acompanhado da sua família”, acrescentam os filhos do autor de 87 anos, em nota divulgada nas redes sociais. “Pedimos aos meios de comunicação que respeitem a sua privacidade e a nossa neste momento”, lê-se ainda.

Vargas Llosa, premiado com o Nobel da Literatura em 2010, já esteve internado com covid-19 em abril do ano passado, em Madrid. Até ao momento, não são conhecidas mais informações sobre o estado de saúde em que se encontra.