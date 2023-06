Jenna Evans Welch: “Sinto que Lisboa tem um ar meio descontraído, as pessoas são mais relaxadas e descontraídas”

Algo em que me concentrei muito nos meus livros foi em tentar falar sobre tópicos pesados e sérios de uma maneira divertida. A minhas críticas preferidas são as que dizem: “Ah pensei que iria ser um livro meio leve e fofinho, mas tenho andado a pensar nele durante muito tempo”. Acho que combinar elementos de diversão, alegria e humor com tópicos mais sérios como o vício, o sistema de adoção, ou o luto ajuda as pessoas a conectarem-se mais com as histórias. Todos nós queremos ago que seja divertido e agradável, mas ao mesmo tempo estamos a lidar com os nossos problemas, então acho que juntar estas duas coisas ajudou com que as histórias chegassem a mais pessoas.