Não havia harmonia para Cormac McCarthy (1933-2023)

Tinha havido um hiato entre 2006, quando publicou “A Estrada” (Pulitzer 2007), e 2022, ano em que saíram em inglês “Stella Maris” e “O Passageiro”. Uma paragem no tempo, mas só no tempo literário, pois nesse intervalo Cormac McCarthy não deixou de viver uma vida interessante e comprometida. Envolveu-se no Santa Fe Institute, onde fez parte de uma equipa multidisciplinar dedicada à investigação dos sistemas adaptativos complexos, e desse contacto nasceu o único livro de não-ficção do seu longo percurso literário. “The Kekulé Problem”, ensaio de 2017, aborda as teorias de August Kekulé sobre a natureza do inconsciente, enquanto entidade separada da linguagem. Mais tarde, em “O Passageiro”, falaria do tempo passado ao lado dos cientistas. E em “Stella Maris” daria corpo à sua primeira protagonista feminina em 50 anos de escrita. Assim era Cormac McCarthy, segundo o crítico Harold Bloom, ao lado de Don DeLillo, Thomas Pynchon e Philip Roth, um dos quatro maiores escritores norte-americanos do século XX.