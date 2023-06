Cormac McCarthy, autor de “Este País não é para Velhos” e vencedor de um Pulitzer, morre aos 89 anos

O escritor norte americano Cormac McCarthy faleceu, esta terça-feira, aos 89 anos, na sua casa em Santa Fé, no Novo México. A morte do autor de "Este País não é para Velhos" – adaptado ao cinema pelos irmãos Coen, em 2007, e depois vencedor de quatro Óscares, incluindo melhor filme – foi confirmada, segundo o The New York Times, pela editora Knopf.

McCarthy foi galardoado com um Pulitzer por escrita de ficção em 2007, pelo livro “A Estrada”.

O autor nasceu a 20 de julho de 1933 em Providence, Rhode Island, mas cresceu no Tennessee. Ao longo da sua vida escreveu, no total, 12 romances, duas peças e cinco argumentos para cinema.

O seu livro “A Estrada” foi também reconhecido, em 2006, com o prémio James Tait Black Memorial. No ano de 1992, venceu o National Book Award e o National Book Critics Circle Award pela escrita de ”Todos os belos cavalos", obra que o lançou para a fama.