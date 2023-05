Feira do Livro de Lisboa de regresso a maio começa hoje com "maior oferta de sempre"

A 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa começa hoje, no Parque Eduardo VII, com o que a organização descreve como a "maior oferta de sempre", no que é um regresso às datas tradicionais entre maio e junho.

Apesar de forçada a "manter o mesmo espaço do ano passado", devido à preparação da Jornada Mundial da Juventude, como disse o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, na apresentação à imprensa da feira, o evento vai contar com a "maior oferta de sempre".

Hoje, por exemplo, há assinaturas de autógrafos por Isabela Figueiredo, José Milhazes, Alice Vieira e João Pedro George, entre muitos outros.

Outro destaque da edição deste ano vai para o Plano Nacional de Leitura (PNL), representado pela primeira vez na Feira do Livro de Lisboa e com programação diária.

"Abrimos um consultório de leituras para leitores e não leitores, dos 0 aos 100. Todos os elementos da equipa PNL, incluindo a comissária e a subcomissária, vão sugerir livros para diversos estados de alma. Os que nos visitarem no auditório poente da Feira, entre as 18:00 e as 19h00, nos dias úteis, terão direito a um momento de diálogo, um poema para lerem e ouvirem e um folheto com sugestões de livros de ficção, não ficção e infantojuvenis", revelou o PNL, em comunicado, esta semana.