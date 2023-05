Banda desenhada: Diana Sousa nomeada para os Eisner Awards nos Estados Unidos

De acordo com a lista de nomeados, divulgada na quarta-feira, Diana Sousa está indicada na categoria de "Melhor Colorista", ou seja, enquanto responsável por adicionar cor à imagem de uma banda desenhada.

A nomeação da artista e 'designer' gráfica portuguesa é pelo trabalho desenvolvido em duas séries de fantasia, editadas pela Dark Horse Comics, intituladas "Critical Role: Vox Machina Origins", relacionada com o universo do jogo de tabuleiro "Dungeons & Dragons", e "The Mighty Nein Origins".

Diana Sousa vive em Portugal, a partir de onde trabalha para o mercado norte-americano de banda desenhada. Além da Dark Horse Comics, também já trabalhou para a Image Comics e para a Mad Cave Studios, segundo informações disponíveis na sua página oficial.

Em setembro, sairá a novela gráfica "Mall Goth", da autora canadiana Kate Leth, colorida por Diana Sousa, pela editora Simon & Schuster.

A cerimónia de anúncio dos prémios Eisner -- batizados com o nome do autor e editor norte-americano Will Eisner (1917-2005) - está marcada para 21 de julho durante a convenção Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos.

Em 2022, os autores Filipe Melo, Juan Cavia, Filipe Andrade e Inês Amaro também estiveram nomeados para os Eisner.

O argumentista português Filipe Melo e o desenhador argentino Juan Cavia estiveram nomeados pela edição norte-americana da novela gráfica "Balada para Sophie".

O desenhador Filipe Andrade e a colorista Inês Amaro pelo trabalho na série "The Many Deaths of Laila Starr", escrita por Ram V.