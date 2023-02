Correntes D’Escritas: o regresso em força, e em festa, de um encontro de literatura

Em outubro de 2001, ao regressar de um estágio de cirurgia reconstrutiva em Nova Iorque, o poeta e médico João Luís Barreto Guimarães, vencedor do Prémio Pessoa do ano passado, aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com duas malas de viagem. Uma grande, com os seus pertences. Outra mais pequena, atafulhada com as muitas dezenas de livros de poesia comprados nas livrarias nova-iorquinas. O 11 de Setembro acontecera umas semanas antes, por isso houve inspeção da bagagem. A mala maior não suscitou grandes reparos ao guarda fronteiriço. Foi na pequena que se concentrou a sua atenção, num diálogo que Barreto Guimarães teatralizou, mantendo em suspenso o público de uma das mesas da edição deste ano das Correntes D’Escritas: “‘E a pequena? O que traz na pequena?’ Franqueei-a sobre o balcão. ‘São livros, senhor guarda’ — como se de rosas se tratasse. ‘Tantos livros?’ ‘São todos diferentes, senhor guarda.’ ‘E o que vai fazer com tantos livros?’ ‘Eu vou lê-los, senhor guarda.’ ‘Vai lê-los...’ — repetiu, como se de uma atividade ilícita se tratasse. ‘E, diga-me, são livros de quê?’ ‘São livros de poesia, senhor guarda.’ ‘Poesia?’ — repetiu. ‘Siga, siga... Avance... Feche isso, feche isso...’ E a sala principal do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, não conteve o riso.

