Miguel Monjardino: “Somos um país fixado no presente, os possíveis futuros não nos intrigam muito”

A editora Clube do Autor anuncia “Por onde vai a História?” como “análise lúcida e fundamentada sobre a geopolítica internacional por um dos comentadores políticos mais respeitados do país”. A generalidade dos leitores do Expresso reconhecerá Miguel Monjardino nesta descrição. O seu livro mais recente é apresentado esta quinta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, às 18h30, por Francisco Pinto Balsemão.

