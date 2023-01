Livro: Aquilo que Salazar não quis que soubéssemos e a democracia quase esqueceu

Entre 1934 e 1974, os livros publicados em Portugal que passaram pelo crivo da censura foram arquivados. Nos dias a seguir ao 25 de Abril quase desapareceram, tendo em conta que na tomada das instalações dos Serviços da Censura pelos populares muitos livros acabaram na rua. Por iniciativa do então diretor da Biblioteca Nacional muitos foram reunidos e guardados no arquivo. Anos depois foram encontrados e classificados como livros iguais aos outros, e logo misturados no Fundo Geral com os que chegavam por via do Depósito Legal.

