Woody Allen estará com Ricardo Araújo Pereira na Cinemateca

O realizador Woody Allen vai estar em Portugal para concertos de jazz em Lisboa e Porto e na Cinemateca. Numa entrevista à SIC, o realizador fala sobre o seu trabalho.

Desde 1996 que acompanha o grupo New Orleans Jazz Band por palcos de todo o mundo, com uma paixão por música que alimenta há muitos anos.

O realizador tem um novo encontro marcado com o público nacional na Super Bock Arena, no Porto, onde vai atuar pela primeira vez, um dia antes de voltar a tocar em Lisboa, desta vez, no Campo Pequeno.

Antes do concerto, Woody Allen vai estar na Cinemateca, com Ricardo Araújo Pereira, que o realizador admitiu não conhecer, numa entrevista gravada antes das declarações polémicas sobre o caso Rubiales, no Festival de Cinema de Veneza.

A conversa e o visionamento do filme Manhattan, de Woody Allen, na Cinemateca têm entrada livre. Os ingressos estão limitados a dois bilhetes por pessoa.