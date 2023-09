Jazz anima final do verão nas Aldeias do Xisto

Está aí à porta mais uma edição do XJazz, que desde 2012 promove encontros de jazz nas Aldeias do Xisto. Ao longo dos anos, já passaram pelo evento nomes como Evan Parker, Joelle Léandre, Marc Ribot, Sara Serpa, William Parker, entre muitos outros.

A edição deste ano disponibilizará quatro concertos para os fins-de-semana do final do verão, numa viagem por todas as unidades territoriais destas aldeias cujas construções são maioriatariamente feitas de xisto: nas localidades de Ferraria de São João (na Serra da Lousã), conhecida pelo sobreiral centenário que resistiu aos incêndios; Álvaro, instalada numa encosta sobranceira ao Zêzere, no concelho de Oleiros; Água Formosa, no Tejo-Ocreza e próxima do centro geodésico de Portugal Continental; e Aldeia das Dez, na Serra do Açor, em Oliveira do Hospital.