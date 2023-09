Escândalo na ópera: como um soco de um grande maestro permitiu o triunfo de um português

Que acontece quando o génio vem com defeitos? Ficamos reduzidos à quadratura do círculo. Como conciliar as espantosas Mulheres Choronas de Pablo Picasso, com o sofrimento que ele lhes impôs? Ou os Cantos de Ezra Pound com o fascismo militante do poeta? No fundo, como separar o inseparável? Os produtos do génio e a vida não são um compósito separável, como o minério o é da ganga. Cada um justifica o outro, formando uma espécie de dipolo magnético. Nos tempos do pêcê (politicamente correto) e do #MeToo, instala-se a barafunda do pró e contra, e os extremos afastam-se (em vez de se tocarem). É este um dos dilemas do nosso tempo.