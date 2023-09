Avança reestruturação da Cultura, com novidades e mudanças em relação ao plano original

Grande parte das preocupações sobre a autonomia reivindicada pelos diretores de museus, monumentos e palácios tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) não foi absorvida pelos textos dos diplomas publicados esta segunda-feira em “Diário da República” que dão corpo legislativo à reorganização da área do património cultural do estado a partir de 1 de janeiro de 2024. Mas os textos dos decretos-lei que extinguem a DGPC e criam duas novas instituições para gerir o património - a Museus e Monumentos de Portugal (MMP), empresa pública com gestão empresarial com sede em Lisboa e o instituto público do Património Cultural, com sede no Porto - trazem alterações dignas de nota.

Em primeiro lugar, regista-se o alargamento do prazo até ao final de outubro para a apresentação pelo futuro conselho de administração da nova empresa MMP do plano de atividades e orçamento. Inicialmente estava previsto que a apresentação ocorresse até ao fim deste mês, dando assim maior fôlego à equipa que será escolhida pela tutela e cujos nomes continuam por conhecer.

Em resposta à maior contestação entretanto ocorrida no sector desde que se conheceram os contornos da reestruturação, parece haver nos novos diplomas alguma abertura para que não se concretizem as transferências para a tutela municipal dos museus D. Diogo de Sousa e do Museu dos Biscainhos (Braga), Museu da Terra de Miranda (Miranda do Douro) e do Museu do Abade de Baçal (Bragança), caso os municípios não o queiram. Mas há mais. E há menos.