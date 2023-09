Quadro comprado por quatro dólares numa loja em segunda mão vai a leilão por 250 mil

Em 2017, uma mulher andava a procura de molduras para reutilizar numa loja em segunda mão quando encontrou um quadro que lhe chamou a atenção. A pintura, que estava encostado contra a parede, entre outros quadros e pósteres maioritariamente danificados, parecia ter a assinatura de N.C.Wyeth, um famoso pintor norte-americano e patriarca da conhecida família de pintores do Maine.

Comprou-a por apenas quatro dólares (3,71 euros), fazendo piadas sobre a possibilidade de ser realmente uma obra autêntica. Volvidos seis anos, a pintura está agora avaliada em 250 mil dólares (mais de 231,5 mil euros) e deverá ir a leilão este mês.

De acordo com a casa de leilões Bonhams Skinner, citada pela CNN, a compradora tentou encontrar informações sobre a obra na internet, mas sem sucesso. Acabou por pendurar o quadro no quarto durante vários anos até o arrumar num armário.

Em maio deste ano, quando estava a fazer arrumações, redescobriu a obra e publicou uma fotografia no Facebook num grupo chamado “"Coisas Encontradas nas Paredes”.

Os comentários na publicação levaram-na ao contacto com Lauren Lewis, uma ex-curadora que tinha trabalhado com obras da família Wyeth. Depois de ver o quadro em pessoa, ficou com “99% de certeza que era verdadeiro”, contou ao Boston Globe.

“Ainda que tenha alguns arranhões e pudesse beneficiar de uma limpexa, estava em condições extraordinárias considerando que ninguém faz ideia da sua jornada nos últimos 80 anos.”

A obra veio a revelar-se uma de quatro pinturas completadas em 1939 para ilustrar uma edição do livro “Ramona”, de Helen Hunt Jackson. As figuras representadas são personagens da história que foi originalmente publicada a 1884. Só um outro quadro desta coleção foi recuperado.