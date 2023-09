Barbie, Ken e a democracia: o filme mais visto do ano e a forma como vivemos

ui progressivamente convencido a assistir ao filme “Barbie” por uma filha determinada e razoavelmente feminista. A aparente atualização radical do “ideal Barbie”, a par com uma profusão de cor de rosa po, geravam-me alguma insegurança própria da minha condição. Mea culpa, mea culpa, mea maxima...? Tive um sonho — um pesadelo?, cheio de alusões à salvação do mundo que passavam pela reeducação de todos os elementos de um dos géneros humanos em campos de trabalho no interior desértico da Califórnia. Abstenho-me de nomear aqui de que género se trata, pois a coisa tornar-se-ia demasiado pessoal. Felizmente a realidade desmentiu-me. A realidade do filme “Barbie”.

Filme político e inteligente, as duas coisas. Não é fácil, nos tempos que correm. Político com uma pitada de sal, claro. E de kitsch. Claro. E, mais uma vez. de rock n’ roll. Evidentemente que quem sugerir que um filme da Barbie é inteligente arrisca-se a ser acusado de brincar com bonecas. É difícil para nós, espíritos europeus — ia dizer espíritos elevados, mas digo europeus, para bom entendedor a palavra europeu basta —, aceitar que um filme em tons de cor de rosa sobre uma boneca norte-americana esteja tão carregado de ironia e de “caminhos não trilhados”, possuidor de uma maturidade e uma sabedoria que fazem inveja a muitos gurus da emancipação pessoal, e até social. É talvez escandaloso que um filme em tons de praia, cor de rosa e saltos altos, traga mais conteúdo para o debate cívico sobre a igualdade dos sexos que muitos comentadores e santos dos últimos dias. Mas isto diz mais sobre os últimos dias do que o filme da Barbie.