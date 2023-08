Morreu Luís Filipe Farinha Franco

Morreu esta quinta-feira o historiador Luís Filipe Farinha Franco. A Biblioteca Nacional de Portugal e os seus leitores estão de luto, pela perda de um dos seus investigadores mais qualificados. Choramos pela sua partida e desejamos que descanse em paz. A memória da sua erudição, de um valor quase lendário, começou por ser construída em vida e só teve paralelo com a sua generosidade e sentido de partilha exercidos de forma quase exemplar. O seu enorme saber histórico e literário, a sua sensibilidade artística, o seu rigor na análise dos documentos, o seu perfeccionismo e o seu grau de exigência, que o bloquearam na expressão e na comunicação escritas, caracterizaram o seu labor de meio século.

Um tio eclesiástico e grande camiliano terá tido nele uma grande influência. Licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, integrou a equipa inicial que, sob a orientação de A. H. de Oliveira Marques, criou a primeira licenciatura em História da Universidade Nova. Ali contribuiu para formar um pequeno grupo de investigadores que iniciou nos caminhos difíceis da erudição. Da bibliografia à história do livro, da genealogia à heráldica, assim foi o seu magistério de duas décadas na Universidade Nova de Lisboa. Esta não soube criar as condições que eram necessárias para conservar dentro de si uma figura tão extravagante, quanto dispersa e erudita.

Uma passagem de alguns anos pelo Ministério da Defesa, onde mereceu a equiparação à patente de major, e uma passagem pelos caminhos da boémia da noite de Lisboa, mantida a par do seu gosto bibliográfico de grande coleccionador, alargaram-lhe os horizontes e as suas capacidades para analisar laboratórios de experiências sociais. Mas foi com a sua entrada nos quadros da Biblioteca Nacional que mais foi estimado e apreciado o seu enorme saber. É que a Biblioteca Nacional – longe de ter de se conformar e submeter à disciplina dos saberes universitários – sempre soube criar, e terá de continuar a fazê-lo, quanto mais não seja por respeito à memória de Farinha Franco, caminhos de investigação alternativos.

A sua bibliografia não é infinita, mas os seus artigos de erudição sobre as áreas acabadas de citar, muito em particular os seus trabalhos sobre a nobreza e a casa real nos séculos XVI a XVIII, estabeleceram um nível de excelência difícil de alcançar. Mas o essencial da sua obra, talvez, esteja disperso pelos trabalhos de muitos investigadores, tanto portugueses como estrangeiros, que a ele recorreram. A sua biblioteca, também ela quase lendária, a cuja organização se dedicou nos últimos anos, é outra faceta da sua obra. A reunião dos seus trabalhos dispersos permitirá prolongar a sua memória e será a melhor forma de a Biblioteca Nacional o homenagear.

Votos de profundo pesar são devidos aos seus filhos Maria e Luís, fruto do seu casamento com Teresa Palmeirim, e à sua segunda mulher, Françoise Quesnot.