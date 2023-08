Coimbra: Teatro da Cerca de São Bernardo vai fazer ouvir legado de Natália Correia

Aberta a temporada com um ciclo de oficinas de animação e outro de cine-concertos ao ar livre, o Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, aprofunda a poesia de Natália Correia, no momento em que se cumpre o centenário do seu nascimento. A 13 de setembro, a Tarrafo apresenta “Pulsam os Papiros” um concerto-recital -- inspirado na “Antologia de Poesia Erótica e Satírica” de Natália Correia -- em que os poemas que vão “do romântico ao erótico, do satírico ao cómico, do moralizante ao político e do surreal ao quotidiano” se cruzam com a música original de João Fong e Rui Macedo.

A programação da nova temporada também aposta no público mais jovem. Em co-produção com A Escola da Noite, Jazz ao Centro Clube, Blue House e Centro de Artes Visuais), os três primeiros “Sábados para a Infância” são dedicados ao cinema, embora cada um deles tenha orientação autónoma. O desafio passa por uma pergunta: “Vamos fazer um filme de animação?”