José Pedro Gil revisita Chico Buarque em novo álbum

A música brasileira – e a obra de Chico Buarque de Hollanda – acompanhou e moldou a sua vida. Agora, aos 52 anos, José Pedro Gil revisita-o, em conjunto com o maestro brasileiro Nelson Ayres. Não só a “consciência do seu eu caminha lado a lado” com a obra de Chico, nas palavras do cantor português, como a força das palavras do autor brasileiro constitui motivo suficiente para esta visita.