John Eliot Gardiner agride cantor no festival Berlioz, em França: maestro português Dinis Sousa assume o seu lugar

O maestro John Eliot Gardiner agrediu o solista William Thomas, nos bastidores, durante uma representação da ópera “Les Troyens” (“Os Troianos”), de Hector Berlioz, na terça-feira, no âmbito do Festival Berlioz em La Côte-Saint-André, em França.

O reputado maestro britânico de 80 anos – conhecido pelas suas interpretações de música barroca em instrumentos de época e fundador do Coro Monteverdi, do English Baroque Soloists e da Orchestre Révolutionnaire et Romantique – esbofeteou e esmurrou o baixo inglês de 29 anos, que representou Inglaterra no concurso Cardiff Singer of the World e que nesta ópera interpretava o papel de Príamo, por este se ter dirigido para o lado errado do palco durante a atuação, noticia o “New York Times”. Thomas, contudo, não parece ter sofrido ferimentos graves.

Segundo o jornal britânico “Guardian”, Gardiner terá ameaçado atirar meia caneca de cerveja à cabeça de Thomas, acabando mesmo por esbofeteá-lo na cara e por lhe dar um murro na boca.

O incidente foi tornado público e levou a que o maestro se retirasse do festival na quarta-feira, alegadamente para ir ao médico, de acordo com as declarações de Nicholas Boyd-Vaughan, porta-voz da Intermusica, a agência que o representa. Na altura, Gardiner não fez qualquer comentário, mas esta quinta-feira a BBC emitiu um comunicado onde anuncia que o maestro britânico não irá dirigir a atuação desta ópera nos BBC Proms, sendo substituído pelo seu maestro assistente, o português Dinis Sousa.

“Sir John Eliot Gardiner decidiu retirar-se do concerto de ‘Les Troyens’ no BBC Proms de este ano”, declarou em comunicado uma fonte oficial do festival londrino de música clássica. “Estamos agradecidos por Dinis Sousa se ter chegado à frente para dirigir a atuação a 3 de setembro.”

Já Gardiner pediu desculpa pelo sucedido. “Não há desculpas para o meu comportamento e pedi pessoalmente desculpa a Will Thomas, por quem tenho maior respeito. E faço-o novamente, também aos outros artistas, pelo incómodo que isto causou.” No mesmo comunicado, citado pelo jornal “Guardian”, anuncia que decidiu retirar-se da direção de todas as restantes atuações de “Les Troyens”.