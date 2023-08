Lisboa recebe estrelas internacionais do burlesco, cabaret e variedades

Alguns dos mais consagrados nomes nacionais e internacionais das artes performativas do burlesco, do cabaret e das variedades vão reunir-se em Lisboa, nos dias 6 e 7 de outubro, na 5ª edição do The Spectacular Cabaret Fest.

São dois dias de exibições, um concurso, um open show, um mercado e uma after party, organizados pela associação de artistas Grande Cabaret Lisboa em parceria com a Cartola de Artistas e o novo Espaço Laboratório, que procura fomentar o intercâmbio cultural e apostar na internacionalização das artes performativas de Portugal.

Burlesco, canto, dança, ilusionismo, freakshow, comédia e artes circenses são algumas das artes que poderão ser vistas durante esses dois dias, que contarão com mais de 30 artistas convidados ou a concurso, recuperando o estilo boémio das grandes metrópoles europeias.

O cartaz completo ainda não é conhecido, mas já se sabe que Belle Dommage, Lady Lasagna, Alejandro&Naomy Beauty, Stela Nutela e Mr. Von Whatever são alguns dos cabeças de cartaz já confirmados.

O festival arranca sexta-feira, dia 6 de outubro, às 19h com um mercado, seguindo-se o concurso de novos talentos Contest Show & Open Stage. O dia seguinte abre novamente com o mercado, que antecipa a The Spectacular Gala, apresentada pelo artista espanhol Mr. von Whatever, e uma after party a partir da meia noite. O preço dos bilhetes varia entre os 15 e os 110 euros.