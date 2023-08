Fotografias de “Outros Mundos” em exposição no Algarve

Deixou Portugal sem roteiro definido e sem regresso marcado. Na Ásia, foi seguindo o fluxo dos acontecimentos, sem planos concretos, de forma “genuína” e “espontânea”, nas suas palavras. Procura locais remotos, onde o turismo não chega, e tenta integrar-se nas comunidades locais. Foi o que aconteceu na Índia, no Nepal, em Myanmar, no Vietname, no Laos, na Indonésia e noutros países por onde passou naquela que foi a sua viagem mais longa pela cultura asiática: durou um ano, um mês e uma semana.

Foi daí que surgiu o projeto “Outros Mundos”, um livro e uma exposição patrocinada pela Fundação Oriente, a sua primeira morada, tornando-se depois itinerante por várias galerias do país. Após uma temporada no norte de Portugal, seguiu-se o Algarve. Até 27 de agosto, a mostra pode ser visitada gratuitamente na Sala de Exposições Manuel Gamboa, no Centro Cultural Convento de S. José, em Lagoa.