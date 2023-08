No regresso ao STOP, orquestra-se uma harmonia para esticar o tempo

No espaço número 132 do Stop, com identificação escrita a caneta permanente em cima da porta, os Rádio Zebra entoam os instrumentos e compõem um ensaio de urgência. Por ser o dia que é, concedem “alguns minutos” de atenção aos jornalistas, mas não mais do que o tempo de uma “jazzada” porque vão atuar este sábado e domingo e, pelas razões óbvias, só nesta sexta-feira conseguiram ocupar o espaço habitual de ensaios com a bateria, o baixo, a guitarra e o piano.

Aquele é um pequeno espaço onde pouco mais cabe do que quatro músicos com os instrumentos. Mas, nos corredores vazios e silenciosos, que espelham uma arquitetura antiga, o 132 sobressai pela melodia. E, como na música, mais do que o espaço é o tempo que pauta este regresso.