Uma tragédia, um retrocesso: incêndio no Cine-teatro de Vila Viçosa vai custar um milhão de euros

DR

A Polícia Judiciária está a investigar o que levou a que ardesse a cobertura do Cine-Teatro Florbela Espanca. As consequências do fogo para já serão um adiamento de pelo menos seis meses na conclusão das obras. O presidente da Câmara Municipal reconhece as dificuldades mas garante que Vila Viçosa “vai mostrar que é capaz” ultrapassar as dificuldades e manter a candidatura da cidade a Património Mundial da Humanidade