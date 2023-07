José Eduardo Agualusa em conversa sobre as obras plásticas que fez com Valter Hugo Mãe

A ideia é percorrer a exposição e, depois, sentar-se a conversar. De um lado, José Eduardo Agualusa (JEA), escritor, do outro Carlos Cabral Nunes, curador. Provavelmente, este sábado às 17h - dia em que acaba “Beyond Reality”, patente desde fins de maio na Casa da Liberdade - Mário Cesariny - ambos irão falar sobre o que os trouxe até aqui: uma colaboração entre Agualusa e Valter Hugo Mãe (VHM), não literária, mas plástica, com o primeiro a fotografar e o segundo a desenhar.

Além de serem escritores da mesma geração, ambos são angolanos. Mas enquanto VHM veio para Portugal em pequeno, JEA ficou em Angola, radicando-se mais tarde em Moçambique - até hoje. Os dois partilham também o exercício de uma prática artística e visual que é paralela à escrita. Um fotografa, outro desenha e pinta.

Havia um antecedente que remonta a 2018, quando a mostra “Colaborativa.mente” abriu as portas a um núcleo de seis obras compostas a quatro mãos por Artur Cruzeiro Seixas e Valter Hugo Mãe. “Beyond Reality” constitui o segundo capítulo desta aventura. “Um dia, o Valter coincidiu na galeria com o José Eduardo e o encontro casual correu tão bem que decidi convidá-los a fazer uma nova edição do projeto”, conta o curador Carlos Cabral Nunes ao Expresso.