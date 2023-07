Casa que inspirou Aquilino Ribeiro abre em Paredes de Coura como centro de literatura

A Quinta do Amparo, em Paredes de Coura, imortalizada por Aquilino Ribeiro em "A Casa Grande de Romarigães", é inaugurada no sábado como centro de literatura e cultura, e como "viagem pela história do romance", foi hoje revelado.

"A reabilitação física e funcional da Quinta de Nossa Senhora do Amparo proporcionará a todos os visitantes uma viagem pela história do romance e pela história do nosso lugar. Pela história daquilo que somos. Paredes de Coura tem muitas ligações à literatura e nós temos de ser capazes de trabalhar esse valioso património", refere presidente da Câmara, Vitor Paulo Pereira, citado num comunicado do município do distrito de Viana do Castelo, destacando a colaboração da família do escritor no projeto.

A reabilitação da Quinta do Amparo, que passará a denominar-se Casa Grande de Romarigães, foi feita na sequência de uma candidatura a fundos comunitários do Norte 2020 e teve "um investimento total de 508.194,57 euros, financiado a 85%", descreve a autarquia.

A inauguração, agendada para as 16h00 de sábado, marca também o início das Conversas na Casa Grande, "um ciclo que privilegia os grandes temas de um dos livros mais marcantes da literatura portuguesa do século XX", criado para evocar os 60 anos da morte de Aquilino Ribeiro e que vai ter como primeiro palestrante o humorista Ricardo Araújo Pereira.

"A memória da obra literária de Aquilino e do lugar de Romarigães estará na futura [sala] Casa da Escrita que procurará ser um local de referência, onde a literatura se cruzará com arquitetura e o turismo cultural", assinala o presidente da autarquia.

O autarca pretende que "a Casa Grande de Romarigães seja agora um espaço de cultura aberto às escolas, aos amantes da literatura, aos turistas, a toda a gente".

"O turismo literário possibilita uma aproximação direta do visitante ao texto literário, bem como aprofunda as relações entre a ficção e a memória do lugar. São estas relações que contribuem para a divulgação da literatura e para a promoção de um turismo cultural que, como sabemos, é também responsável por criação de riqueza", assinalou.

O município propõe-se, ainda, promover Paredes de Coura como território literário.